Кино. Вышел тревожный тизер 5-й серии "Игры престолов": видео

Телеканал HBO представил промо-ролик к пятому эпизоду финального сезона культового сериала "Игра престолов". Видео опубликовано на официальном YouTube-канале.

В новом тизере нет диалогов и практически отсутствуют какие-либо действия. Взгляды героев направлены вдаль - кто-то смотрит задумчиво, а кто-то - тревожно.

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В ролике показан только фрагмент подготовки войск к битве. На некоторых кадрах, в частности, можно увидеть королеву Серсею Ланистер, Тириона Ланистера и Эурона Грейджоя.

Сегодня, 6 мая, зрители увидят четвертую серию финала "Игра престолов". Премьера восьмого сезона состоялась 14 апреля. Финальная часть сериала будет состоять всего из шести серий.

Ранее был опубликован полный список погибших персонажей во время битвы с Королем Ночи в третьей серии (осторожно, спойлер!).