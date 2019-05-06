Кино. Сегодня выходит четвертая серия "Игры престолов": видео

Сегодня, 6 мая, зрители увидят четвертую серию финального сезона культового сериала "Игра престолов".

После эпического боя с Королем Ночи и его армией мертвецов героям предстоит похоронить падших и вступить в новую борьбу с Серсей Ланнистер, которая является для них последней угрозой.

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"Мы выиграли великую войну. Теперь мы выиграем последнюю войну", - сказала в опубликованном промо к серии Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) о походе на Королевскую гавань.

Премьера восьмого сезона состоялась 14 апреля. Финальная часть сериала будет состоять всего из шести серий.

Ранее был опубликован полный список погибших персонажей во время битвы с Королем Ночи в третьей серии (осторожно, спойлер!).

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"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. 12 ноября он анонсировал создание еще двух приквелов сериала - предыстории и продолжения. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов.