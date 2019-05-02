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02.05.2019, 09:56

Кино. Вышли кадры 4-й серии 8-го сезона "Игры престолов": фото

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Кино. Вышли кадры 4-й серии 8-го сезона "Игры престолов": фотоКино. Вышли кадры 4-й серии 8-го сезона "Игры престолов": фотоКино. Вышли кадры 4-й серии 8-го сезона "Игры престолов": фотоКино. Вышли кадры 4-й серии 8-го сезона "Игры престолов": фотоКино. Вышли кадры 4-й серии 8-го сезона "Игры престолов": фотоКино. Вышли кадры 4-й серии 8-го сезона "Игры престолов": фотоКино. Вышли кадры 4-й серии 8-го сезона "Игры престолов": фотоКино. Вышли кадры 4-й серии 8-го сезона "Игры престолов": фото
Кино. Вышли кадры 4-й серии 8-го сезона "Игры престолов": фотоКино. Вышли кадры 4-й серии 8-го сезона "Игры престолов": фотоКино. Вышли кадры 4-й серии 8-го сезона "Игры престолов": фотоКино. Вышли кадры 4-й серии 8-го сезона "Игры престолов": фотоКино. Вышли кадры 4-й серии 8-го сезона "Игры престолов": фотоКино. Вышли кадры 4-й серии 8-го сезона "Игры престолов": фотоКино. Вышли кадры 4-й серии 8-го сезона "Игры престолов": фотоКино. Вышли кадры 4-й серии 8-го сезона "Игры престолов": фото
Кино. Вышли кадры 4-й серии 8-го сезона "Игры престолов": фотоКино. Вышли кадры 4-й серии 8-го сезона "Игры престолов": фотоКино. Вышли кадры 4-й серии 8-го сезона "Игры престолов": фотоКино. Вышли кадры 4-й серии 8-го сезона "Игры престолов": фотоКино. Вышли кадры 4-й серии 8-го сезона "Игры престолов": фотоКино. Вышли кадры 4-й серии 8-го сезона "Игры престолов": фотоКино. Вышли кадры 4-й серии 8-го сезона "Игры престолов": фотоКино. Вышли кадры 4-й серии 8-го сезона "Игры престолов": фото

Выход серии длительностью 1 час 18 минут запланирован на 5 мая

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Телеканал HBO накануне выхода новой серии финального сезона культового сериала "Игра престолов" показал несколько фотографий из четвертого эпизода. Об этом сообщает IGN.

Новые изображения практически не содержат спойлеров, на них показаны ключевые моменты ожидаемой серии, название которой так и не было раскрыто.

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Отмечается, что после эпического боя с Королем Ночи и его армией мертвецов героям сериала предстоит похоронить падших и вступить в новую борьбу с Серсей Ланнистер, которая является для них последней угрозой.

Премьера восьмого сезона состоялась 14 апреля. Финальная часть сериала будет состоять всего из шести серий.

Ранее вышел тизер четвертой серии, которая выйдет на экраны 5 мая:

"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. 12 ноября он анонсировал создание еще двух приквелов сериала - предыстории и продолжения. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов. 

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Теги: кино, сериал, фильм, Игра престолов, четвертая серия
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