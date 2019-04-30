Кино. Вышел тизер 4-й серии финального сезона "Игры престолов"

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Теперь героям предстоит поход на Королевскую гавань и новая битва

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В Youtube канале GameofThrones опубликовали тизер четвертой серии финального, восьмого сезона культового сериала "Игра престолов".

После битвы с Королем Ночи и его восставшей из мертвых армией объединившимся героям предстоит поход на Королевскую гавань.

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"Мы выиграли великую войну. Теперь мы выиграем последнюю войну", - сказала в опубликованном видео и, соответственно, скажет в следующей серии Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк).

Четвертая серия выйдет в воскресенье, 5 мая.

Премьера восьмого сезона состоялась 14 апреля. Финальная часть сериала будет состоять из шести серий.

"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. 12 ноября он анонсировал создание еще двух приквелов сериала - предыстории и продолжения. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов. 

Ранее сегодня был опубликован полный список погибших персонажей во время битвы с Королем Ночи в третьей серии (острожно, спойлер!).

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Теги: Игра престолов, тизер, четвертая серия
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