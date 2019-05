Стакан Starbucks. В новой серии "Игры престолов" заметили киноляп

В четвертой серии финального, восьмого сезона популярного сериала "Игра престолов" зрители заметили киноляп: на столе стоит стакан международной сети кафе Starbucks. Скриншот и видео опубликовали пользователи Twitter.

Кадр со стаканом – на 17 минуте и 39 секунде серии. Зрители отмечают, что когда план меняется – стакан исчезает.

my favorite show in the entire world forgot a STARBUCKS COFFEE CUP ON THE TABLE WHILE FILMING pic.twitter.com/60z3pOCfg9