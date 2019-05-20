Чем закончилась "Игра престолов". Осторожно: спойлеры

Игра престолов (скриншот видео)

Телеканал HBO показал финальную серию последнего сезона "Игры престолов".

Новым королем стал Бран Старк. Его выбрал специальный совет.

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Кандидатуру Брана выдвинул Тирион Ланнистер. По его мнению, у младшего Старка есть все необходимое для того, чтобы стать достойным королем: Бран пережил падение с высокой башни, пересек Стену и стал Трехглазым Вороном — памятью и хранителем историй Вестероса.

Тирион отметил, что у Брана не может быть детей, а значит, они не будут претендовать на престол. Начиная с Брана короли в Вестеросе будут выбираться специальным советом.

Бран Старк назначил Тириона десницей короля.

Во власти Брана будут находиться шесть, а не семь королевств — Санса Старк объявила об отделении Севера, правительницей которого стала она сама.

При этом на Железный трон Бран также не сядет - его расплавил своим пламенем дракон Дрогон.

19 мая сообщалось, что петицию поклонников сериала "Игра престолов", о том, чтобы финальный сезон шоу был переснят, подписали более миллиона человек.

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