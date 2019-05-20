Чем закончилась "Игра престолов". Осторожно: спойлеры

Телеканал HBO показал финальную серию последнего сезона "Игры престолов".
Новым королем стал Бран Старк. Его выбрал специальный совет.
Джон Сноу убил Дейенерис.
Кандидатуру Брана выдвинул Тирион Ланнистер. По его мнению, у младшего Старка есть все необходимое для того, чтобы стать достойным королем: Бран пережил падение с высокой башни, пересек Стену и стал Трехглазым Вороном — памятью и хранителем историй Вестероса.
Тирион отметил, что у Брана не может быть детей, а значит, они не будут претендовать на престол. Начиная с Брана короли в Вестеросе будут выбираться специальным советом.
Бран Старк назначил Тириона десницей короля.
Во власти Брана будут находиться шесть, а не семь королевств — Санса Старк объявила об отделении Севера, правительницей которого стала она сама.
При этом на Железный трон Бран также не сядет - его расплавил своим пламенем дракон Дрогон.
19 мая сообщалось, что петицию поклонников сериала "Игра престолов", о том, чтобы финальный сезон шоу был переснят, подписали более миллиона человек.
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