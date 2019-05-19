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19.05.2019, 11:05

Гневную петицию подписали более миллиона фанов "Игры престолов"

Гневную петицию подписали более миллиона фанов "Игры престолов" - Фото
Игра престолов (фото - НВО)

Поклонники сериала требуют "финального сезона, в котором есть хоть какой-то смысл"

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Петицию поклонников сериала "Игра престолов", о том, чтобы финальный сезон шоу был переснят, подписали более миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные сайта change.org, на котором она размещена.

По состоянию на 11:00 19 мая собрано 1 034 140 подписей из необходимых 1 500 000.

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Осторожно, спойлеры! Вскоре создатели сериала объяснили поведение одной из главных героинь сериала, Дейенерис Таргариен, в предпоследней серии финального сезона.

Ранее сообщалось, что мультсериал "Симпсоны" еще в 2017 году предсказал сюжет предпоследней серии финального сезона.

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Теги: кино, сериал, петиция, финал, Игра престолов
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