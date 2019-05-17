Стивен Кинг вступился за финал "Игры престолов"

Стивен Кинг (фото - EPA)

"Король ужаса", писатель Стивен Кинг вступился за финальный сезон сериала "Игры престолов", который активно критикуют фанаты. У себя в Twitter Кинг отметил, что шоу ему нравится.

"Мне очень понравился последний сезон "Игры престолов", в том числе линия с Дэни, которая устроила безумие в Королевской гавани. Сейчас много негативных отзывов о финале, но, думаю, что это связано с тем, что фанаты в принципе не хотят никакой развязки. Однако, как говорится: все хорошее…", - написал он.

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Ранее поклонники сериала "Игра престолов" подали петицию о том, чтобы финальный сезон шоу был переделан. Петиция размещена на сайте change.org.

Пятая серия восьмого сезона оставила многих поклонников в состоянии, близком к депрессивному.

Ранее сообщалось, что мультсериал "Симпсоны" еще в 2017 году предсказал сюжет предпоследней серии финального сезона. В эпизоде 29-го сезона, который вышел в октябре ​​2017 года под названием "Серфсоны" (The Serfsons), семья Симпсонов стоит на вершине холма и наблюдает за тем, как в низине дракон сжигает город своим пламенем.