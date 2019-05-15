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15.05.2019, 16:25

"Симпсоны" предсказали серию "Игры престолов". Осторожно, спойлер

"Симпсоны" предсказали серию "Игры престолов". Осторожно, спойлер - Фото
Фото: скриншот видео

В эпизоде 29-го сезона, который вышел в октябре ​​2017 года, повторяется сюжет пятой серии финала "Игры престолов"

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Осторожно, спойлер!

Создатели популярного мультсериала "Симпсоны" два года назад предсказали сюжет предпоследней серии финального сезона "Игры престолов".Об этом сообщает The Sun

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В эпизоде 29-го сезона, который вышел в октябре ​​2017 года под названием "Серфсоны" (The Serfsons), семья Симпсонов стоит на вершине холма и наблюдает за тем, как в низине дракон сжигает город своим пламенем.

В пятой серии финала "Игры престолов" Дейенерис Таргариен сожгла при помощи своего дракона Королевскую гавань.

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Это не первый раз, когда Симпсоны" угадывают будущее. Ранее они предсказали президентство Дональда Трампа, финалистов чемпионата мира по футболу, слияние компаний Disney и Fox и др.

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Теги: Игра престолов, Симпсоны
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