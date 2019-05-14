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Создатели культового сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс на официальном YouTube-канале объяснили поведение одной из главных героинь сериала, Дейенерис Таргариен, в предпоследней серии финального сезона.

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Дейенерис устроила огненное побоище в Королевской гавани, руководствуясь личной местью, утверждают они. Бениофф и Уайсс напомнили, что люди, которые поддерживали Дейенерис и были ей верны в течение всего этого времени, отвернулись от нее или погибли, поэтому она чувствовала себя одинокой. В то же время, Джон Сноу фактически предал ее, обнародовав тайну своего происхождения. "И к тому моменту, когда она сказала: "Пусть это будет страх", она уже смирилась с тем, что ей предстоит творить ужасные вещи. Она выбрала жестокость", - утверждают Бениофф и Уайсс.

Создатели сериала также напомнили и о казни верной соратницы Дейенерис - Миссандеи. Это стечение обстоятельств и вызвало у Матери драконов столь бурную реакцию.

Последняя серия финального сезона сериала выйдет 19 мая.

Вчера американский канал НBO показал тизер финала "Игры престолов". В 17-секундном ролике видно Тириона Ланнистера, Арью Старк и, в конце, Дейнерис Таргариен.