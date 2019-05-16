Фанаты "Игры престолов" просят переснять финальный сезон

Фото: IGN

Осторожно, спойлер!

Поклонники сериала "Игра престолов" подали петицию о том, чтобы финальный сезон шоу был переделан. Об этом сообщает The Independent.

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Петиция размещена на сайте change.org. Сейчас под ней уже более 40 000 подписей.

"Этот сериал заслуживает финального сезона, в котором есть хоть какой-то смысл", - объяснили фанаты свое требование.

Изданин отмечает, что пятая серия оставила многих поклонников в состоянии, близком к депрессивному.

Ранее сообщалось, что мультсериал "Симпсоны" еще в 2017 году предсказал сюжет предпоследней серии финального сезона.

В эпизоде 29-го сезона, который вышел в октябре ​​2017 года под названием "Серфсоны" (The Serfsons), семья Симпсонов стоит на вершине холма и наблюдает за тем, как в низине дракон сжигает город своим пламенем.

В пятой серии финала "Игры престолов" Дейенерис Таргариен сожгла при помощи своего дракона Королевскую гавань.

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