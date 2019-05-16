Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.05.2019, 15:15

Фанаты "Игры престолов" просят переснять финальный сезон

Фанаты "Игры престолов" просят переснять финальный сезон - Фото
Фото: IGN

Поклонники сериала "Игра престолов" подали петицию с просьбой переделать восьмой сезон

Реклама
Реклама

Осторожно, спойлер!

Поклонники сериала "Игра престолов" подали петицию о том, чтобы финальный сезон шоу был переделан. Об этом сообщает The Independent.

Реклама

Петиция размещена на сайте change.org. Сейчас под ней уже более 40 000 подписей.

"Этот сериал заслуживает финального сезона, в котором есть хоть какой-то смысл", - объяснили фанаты свое требование.

Изданин отмечает, что пятая серия оставила многих поклонников в состоянии, близком к депрессивному.

Ранее сообщалось, что мультсериал "Симпсоны" еще в 2017 году предсказал сюжет предпоследней серии финального сезона.

В эпизоде 29-го сезона, который вышел в октябре ​​2017 года под названием "Серфсоны" (The Serfsons), семья Симпсонов стоит на вершине холма и наблюдает за тем, как в низине дракон сжигает город своим пламенем.

В пятой серии финала "Игры престолов" Дейенерис Таргариен сожгла при помощи своего дракона Королевскую гавань.

Читайте также: Зачем Дейенерис это сделала. Осторожно: спойлеры

Отправить:
Распечатать:
Теги: петиция, Игра престолов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 