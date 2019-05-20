Кино. Вышел трейлер 3 сезона "Мира Дикого запада": видео

Американский телеканал НВО опубликовал трейлер к третьему сезону сериала "Мир Дикого запада" на своем канале в YouTube.

Как сообщается в описании к трейлеру, новый сезон должен выйти в 2020 году. В сериале снимается актер Аарон Пол, игравший в популярных "Во все тяжкие" и "Черное зеркало".

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"Мир Дикого запада" - это американский фантастический сериал телеканала HBO, созданный супругами Джонатаном Ноланом и Лизой Джой.

Ранее сообщалось, что Netflix опубликовал трейлер к пятому сезону культового сериала-антологии "Черное зеркало". В пятом сезоне снимаются Эндрю Скотт, игравший Мориарти в британском сериале "Шерлок", а также певица Майли Сайрус.

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