Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Новый сезон сериала выйдет в 2020 году

Реклама
Реклама

Американский телеканал НВО опубликовал трейлер к третьему сезону сериала "Мир Дикого запада" на своем канале в YouTube.

Как сообщается в описании к трейлеру, новый сезон должен выйти в 2020 году. В сериале снимается актер Аарон Пол, игравший в популярных "Во все тяжкие" и "Черное зеркало". 

Реклама

"Мир Дикого запада" - это американский фантастический сериал телеканала HBO, созданный супругами Джонатаном Ноланом и Лизой Джой.

Ранее сообщалось, что Netflix опубликовал трейлер к пятому сезону культового сериала-антологии "Черное зеркало". В пятом сезоне снимаются Эндрю Скотт, игравший Мориарти в британском сериале "Шерлок", а также певица Майли Сайрус. 

Смотрите также: Трейлер к фильму о создании 8-го сезона "Игры престолов": видео 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Мир Дикого запада, трейлер, сериал
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
У Зеленского упало на пол удостоверение президента: видео
У Зеленского упало на пол удостоверение президента: видео
Кино. Вышел трейлер 3 сезона "Мира Дикого запада": видео
Кино. Вышел трейлер 3 сезона "Мира Дикого запада": видео
Зеленский повздорил с Ляшко из-за русского языка в Раде: видео
Зеленский повздорил с Ляшко из-за русского языка в Раде: видео
Продовольствие Roshen подал встречный иск к властям Борисполя
Самые интересные новости за 7 дней: выбор Петра Чернышова
Мнение Самые интересные новости за 7 дней: выбор Петра Чернышова
Битва за фунгицид. Что не поделили "Альфа Смарт Агро" и "Укравит"
Продовольствие Битва за фунгицид. Что не поделили "Альфа Смарт Агро" и "Укравит"
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
У Зеленского упало на пол удостоверение президента: видео
У Зеленского упало на пол удостоверение президента: видео
Кино. Вышел трейлер 3 сезона "Мира Дикого запада": видео
Кино. Вышел трейлер 3 сезона "Мира Дикого запада": видео 11:57
Зеленский повздорил с Ляшко из-за русского языка в Раде: видео
Зеленский повздорил с Ляшко из-за русского языка в Раде: видео 11:47
Инаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из Рады
Инаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из Рады 11:47
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 