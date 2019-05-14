Трейлер к фильму о создании 8-го сезона "Игры престолов": видео

Американский канал HBO показал трейлер документального фильма о создании финального сезона фэнтези-сериала "Игра престолов". Премьера фильма запланирована на 26 мая, сообщают на канале сериала в YouTube.

Фильм снимет режиссер Джини Финлэй.

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"Прощание с Вестеросом и с людьми, которые создали царство", - говорится в описании трейлера.

Ранее НBO показал тизер шестого - завершающего - эпизода ИП, который выйдет на экраны в США вечером 19 мая (рано утром 20 мая по Киеву).

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