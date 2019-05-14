Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Премьера документального фильма о сериале состоится 26 мая

Реклама
Реклама

Американский канал HBO показал трейлер документального фильма о создании финального сезона фэнтези-сериала "Игра престолов". Премьера фильма запланирована на 26 мая, сообщают на канале сериала в YouTube.

Фильм снимет режиссер Джини Финлэй.

Реклама

"Прощание с Вестеросом и с людьми, которые создали царство", - говорится в описании трейлера. 

Ранее НBO показал тизер шестого - завершающего - эпизода ИП, который выйдет на экраны в США вечером 19 мая (рано утром 20 мая по Киеву).

Смотрите также: Киноляп. В "Игре престолов" нашли новую ошибку: фото, видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: трейлер, сериал, Игра престолов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
На главу КСУ влияет брат, поддержавший Зеленского - Bihus.Info
На главу КСУ влияет брат, поддержавший Зеленского - Bihus.Info
Кино. Вышел музыкальный тизер перезапуска "Беверли-Хиллз": видео
Кино. Вышел музыкальный тизер перезапуска "Беверли-Хиллз": видео
Трейлер к фильму о создании 8-го сезона "Игры престолов": видео
Трейлер к фильму о создании 8-го сезона "Игры престолов": видео
ТЭК АМКУ отказался расследовать формулу Роттердам+
Золотая лихорадка в Закарпатье: спор на $2,3 миллиарда
Экономика Золотая лихорадка в Закарпатье: спор на $2,3 миллиарда
В США разработали санкции против строителей Северного потока-2
ТЭК В США разработали санкции против строителей Северного потока-2
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
На главу КСУ влияет брат, поддержавший Зеленского - Bihus.Info
На главу КСУ влияет брат, поддержавший Зеленского - Bihus.Info
Кино. Вышел музыкальный тизер перезапуска "Беверли-Хиллз": видео
Кино. Вышел музыкальный тизер перезапуска "Беверли-Хиллз": видео 13:12
Трейлер к фильму о создании 8-го сезона "Игры престолов": видео
Трейлер к фильму о создании 8-го сезона "Игры престолов": видео 12:28
NASA: Луна медленно уменьшается, очень медленно - видео
NASA: Луна медленно уменьшается, очень медленно - видео 11:51
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 