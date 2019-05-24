Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.05.2019, 10:21

Кино. Подсчитано число смертей персонажей в "Игре престолов"

Кино. Подсчитано число смертей персонажей в "Игре престолов" - Фото
Игра престолов (фото - НВО)

За восемь сезонов в сериале погибли 6887 персонажей, включая восставших мертвецов и животных

The Washington Post подсчитали, сколько персонажей погибло за все сезоны "Игры престолов", и создали интерактивный гид по смертям в сериале. 

Цифра - 6887 смертей, включая восставших мертвецов и животных. К концу сериала размах увеличился: если в первом сезоне умерли 59 героев, то в последнем - 4548. 

В интерактивном гиде можно посмотреть информацию об убитых персонажах и увидеть локации, где те погибли. Также авторы проекта определили "самых смертоносных" героев, ими стали Дрогон, Арья Старк, Рейгаль, Серсея Ланнистер и Джон Сноу. 

19 мая вышла финальная серия последнего сезона сериала "Игра престолов". Перед этим сообщалось, что петицию поклонников сериала о том, чтобы финальный сезон шоу был переснят, подписали более миллиона человек.

Читайте также: Кино. Джордж Мартин - о финале "Игры престолов"

Отправить:
Распечатать:
Теги: сериал, Игра престолов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 