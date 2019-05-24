Кино. Подсчитано число смертей персонажей в "Игре престолов"

Игра престолов (фото - НВО)

The Washington Post подсчитали, сколько персонажей погибло за все сезоны "Игры престолов", и создали интерактивный гид по смертям в сериале.

Цифра - 6887 смертей, включая восставших мертвецов и животных. К концу сериала размах увеличился: если в первом сезоне умерли 59 героев, то в последнем - 4548.

В интерактивном гиде можно посмотреть информацию об убитых персонажах и увидеть локации, где те погибли. Также авторы проекта определили "самых смертоносных" героев, ими стали Дрогон, Арья Старк, Рейгаль, Серсея Ланнистер и Джон Сноу.

19 мая вышла финальная серия последнего сезона сериала "Игра престолов". Перед этим сообщалось, что петицию поклонников сериала о том, чтобы финальный сезон шоу был переснят, подписали более миллиона человек.

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