Финал "Игры престолов": рекорд просмотров и новый киноляп: видео

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В кадре последней серии замечены две пластиковые бутылки с водой

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В нескольких кадрах финальной серии культового сериала "Игра престолов", которая установила рекорд просмотров в США, поклонники заметили пластиковые бутылки с водой. Об этом говорится в Twitter.

Осторожно, спойлеры!

Первый ляп. В сцене избрания лордами нового правителя Семи королевств замечен несвойственный тому времени предмет - за ногой Сэмвела Тарли стоит пластиковая бутылка.

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Второй ляп. Еще одна бутылка с водой за ногами Давоса и Джендри.

Как сообщает Reuters, шестая серия в США собрала 19,3 млн просмотров в эфирном показе, а также на платформах HBO GO и HBO NOW. Она стала рекордной не только для сериала, но и для канала HBO.

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Это не первый киноляп. 6 мая вышла четвертая серия, за стакан международной сети кафе Starbucks в кадре которой создателям сериала пришлось объяснятьсяВ промо-кадре предпоследней серии была замечена "лишняя" рука Джейме Ланнистера.

19 мая сообщалось, что петицию поклонников сериала "Игра престолов", о том, чтобы финальный сезон шоу был переснят, подписали более миллиона человек.

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Теги: рекорд, сериал, Игра престолов, последняя серия, просмотры
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