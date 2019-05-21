Финал "Игры престолов": рекорд просмотров и новый киноляп: видео

В нескольких кадрах финальной серии культового сериала "Игра престолов", которая установила рекорд просмотров в США, поклонники заметили пластиковые бутылки с водой. Об этом говорится в Twitter.

Осторожно, спойлеры!



Первый ляп. В сцене избрания лордами нового правителя Семи королевств замечен несвойственный тому времени предмет - за ногой Сэмвела Тарли стоит пластиковая бутылка.

Реклама

Второй ляп. Еще одна бутылка с водой за ногами Давоса и Джендри.

Как сообщает Reuters, шестая серия в США собрала 19,3 млн просмотров в эфирном показе, а также на платформах HBO GO и HBO NOW. Она стала рекордной не только для сериала, но и для канала HBO.

Читайте также: Чем закончилась "Игра престолов". Осторожно: спойлеры

Это не первый киноляп. 6 мая вышла четвертая серия, за стакан международной сети кафе Starbucks в кадре которой создателям сериала пришлось объясняться. В промо-кадре предпоследней серии была замечена "лишняя" рука Джейме Ланнистера.

19 мая сообщалось, что петицию поклонников сериала "Игра престолов", о том, чтобы финальный сезон шоу был переснят, подписали более миллиона человек.