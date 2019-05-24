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24.05.2019, 10:02

Кино. Автор "Игры престолов" назвал дату выхода новой книги

Кино. Автор "Игры престолов" назвал дату выхода новой книги - Фото
Джордж Мартин (фото - EPA)

Книгу покажут на церемонии вручения литературной премии Хьюго в Новой Зеландии летом 2020 года

Создатель цикла романов "Песнь льда и пламени", по которым сняли "Игру престолов", Джордж Мартин заявил, что предпоследний том будет представлен летом 2020 года. Об этом он написал в своем блоге.

"Если у меня не будет "Ветров зимы" (название книги - ред.), когда я приеду в Новую Зеландию, у вас есть официальное письменное разрешение заключить меня в хижину на Белом острове с видом на озеро серной кислоты до момента, пока я не закончу писать", - заявил он.

Ранее писатель высказался о финале сериала. Также Мартин сообщил, что продолжение "Игры престолов" уже написано.

19 мая вышла финальная серия последнего сезона сериала "Игра престолов". На данный момент петицию петицию разгневанных фанов о том, чтобы финальный сезон был переснят, подписали более 1,5 млн человек.

Смотрите также: Финал "Игры престолов": рекорд просмотров и новый киноляп: видео

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Теги: кино, сериал, книга, Игра престолов, дджордж мартин, Ветра зимы
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