Кино. Автор "Чернобыля" создал одну героиню в честь двух украинок

Физик-ядерщик Ульяна Хомьюк (Эмили Уотсон) (фото - HBO)

Американский сценарист и режиссер мини-сериала HBO "Чернобыль" о взрыве атомного реактора в украинской Припяти 26 апреля 1986 года Крэйг Мейзин создал образ физика-ядерщика и главы правительственной комиссии СССР по ликвидации последствий аварии Ульяны Хомьюк в честь двух украинок американского происхождения. Об этом говорится в материале Голос Америки.

Еще в университете он познакомился с Дорой Хомяк и Ульяной Легедзою, которые были первыми, кто рассказывал ему об аварии на ЧАЭС: "Именно поэтому ученую Ульяну Хомьюк - героиню, которую играет Эмили Уотсон, он назвал в честь них обоих".

"Он мне сказал, что есть такая ​​идея - а я говорю: "Хомяк - лучше нет, может немного изменения? ", - рассказала Хомяк. "Так он превратил фамилию в Хомьюк. А Ульяна Легедза с нами училась тоже, она американка украинского происхождения".

В создании образов и локаций Мейзину помогала целая команда людей в Украине и США.

"Крэйг подключил к своей команде специалистов по этой теме, включая людей, которые помнят Союз и жили в Украине именно в 80-х годах", - отметила женщина. "Чтобы они отредактировали, чтобы они раскритиковали, чтобы каждая деталь была правильной", - добавила она.

"Мы довольны тем, насколько нам удалось это сделать. То, что народ Украины, Беларуси и России хорошо воспринял наш сериал, значит для меня больше, чем любая рецензия критиков", - подчеркнул сам сценарист.

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