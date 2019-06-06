Кино. Сценарий "Чернобыля" выложили в открытый доступ

Фото: HBO

Сценарий мини-сериала НВО "Чернобыль" теперь доступен в сети. Об этом сценарист Крэйг Мэзин сообщил в Twitter.

"Как и было обещано, я сделал скрипты #ChernobylHBO доступными для скачивания", - написал он.

31 мая в интернете появился официальный саундтрек к "Чернобылю". Все 13 композиций написала исландская виолончелистка Хильдур Гуднадоттир.

3 июня HBO выпустил пятую и последнюю серию "Чернобыля" под названием "Вечная память".

"Валерий Легасов (Джаред Харрис), Борис Щербина (Стеллан Скарсгард) и Ульяна Хомьюк (Эмили Уотсон) рискуют своими жизнями и репутацией, чтобы раскрыть правду о Чернобыле", - сообщает HBO в подписи к подкасту о последней серии в Youtube. В серии создатели также попытались ответить на вопрос, почему катастрофа вообще произошла.