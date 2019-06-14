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14.06.2019, 14:20

"Чернобыль". Историк пояснил роль Дятлова в катастрофе

"Чернобыль". Историк пояснил роль Дятлова в катастрофе - Фото
Сергей Плохий (фото - скриншот видео)

Сергей Плохий рассказал, каким на самом деле был главный инженер ЧАЭС, о роли других руководителей станции и ученом Легасове

Украинско-американский историк Сергей Плохий, который написал книгу "Чернобыль", рассказал, какое различие между реальными участниками Чернобыльской катастрофы и персонажами, изображенными в сериале от HBO, передает Hromadske.

По словам Плохия, главный инженер Анатолий Дятлов "был технарем, который знал вещи, но также был абсолютно уверен в своей правоте". "Он был фактически человеком, ответственным за то, что случилось и как случилось".

Историк пояснил, что на ЧАЭС хотели провести тест, но отложить его было невозможно из-за грядущих праздников и нескольких дней выходных. "Его позиция на суде – это была позиция человека, который пытается отвести от себя вину", - сказал он. При этом Дятлов был прав и в том, что с реактором были проблемы.

"Мы до сих пор живем в черно-белом мире – или одно, или другое. И этот фильм воссоздает этот черно-белый мир, а реальность намного сложнее", - отметил историк.

Говоря о директоре станции Викторе Брюханове, Плохий рассказал, что он, на самом деле, не ждал повышения, а до катастрофы ему предлагали ехать строить ядерную электростанцию на Кубе, но тот отказался. "Другие вспоминают, что он был уже достаточно истощен", - добавил историк.

Он также сообщил, что и Брюханов, и главный инженер ЧАЭС Николай Фомин, - были первым поколением ядерщиков и не были серьезно подготовлены. Образование было только у Дятлова, а Брюханов и Фомин работали на тепловых станциях.

Ученый Валерий Легасов, поясняет Плохий, был химиком по образованию, однако работал заместителем директора в Институте ядерной энергетики. "Это еще один показатель ограниченной технической подготовки даже главных научных консультантов", - отметил историк.

Он добавил, что в реальности Легасов не присутствовал на суде после катастрофы ЧАЭС.

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10 июня стало известно, что "Чернобыль" от HBO покажут на украинском телеканале.

 

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Теги: чаэс, сериал, чернобыль, анатолий дятлов
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