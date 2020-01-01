Киевская елка попала в ТОП-5 лучших в Европе

Главная елка на Софийской площади (Фото: пресс-служба КГГА)

Новогодняя елка Киева вошла в рейтинг самых красивых елок Европы. В этом году высота дерева составила более 20 метров, на нем около тысячи украшений. Рейтинг самых красивых елок составил туристический портал European Best Destinations.

Также в пятерку лучших вошли рождественские деревья в немецком Кельне, французском Страсбурге, чешской Праге и в литовском Вильнюсе.

В Киевской городской государственной администрации уточнили, что длина гирлянд составляет 4 километра.

Отмечается, что украшения для праздничного дерева заказали специально под цвет куполов Софии Киевской. Рядом с елкой разместили большие фигуры из мультсериалов.

В этом году в Припяти впервые с момента аварии на Чернобыльской АЭС в 1986-ом установили новогоднюю елку. Дерево поставили возле одного из центральных зданий Припяти - дворца культуры "Энергетик".

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