В Киеве зажгли главную елку страны: видео

Сегодня, 19 декабря, в Киеве на Софийской площади состоялась церемония зажжения огней на главной новогодней елке страны. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Главным тематическим героем праздника на Софийской площади в этом году выбрали сказочного Щелкунчика - как символ победы добра над злом.

Гостей праздника на площади ждут "Четыре королевства".

Первое – "Королевство подарков", где можно приобрести традиционные новогодние сувениры и игрушки.

Второе – "Королевство вкуса" – фудкорт на самой площади и вдоль Владимирского проезда.

И еще два королевства: "Королевство лайков" - разнообразные фотозоны, и "Королевство развлечений" - сказочная зона для детей с "Полярным экспрессом".

Высота главной елки страны в этом году – более 20 метров. Ее украшают около тысячи игрушек и четыре километра гирлянд.

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, работу метрополитена и наземного общественного транспорта продлят на три часа.

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