В Нью-Йорке роботы наряжают елку и поют праздничные песни: видео

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В нескольких витринах универмага Bloomingdale's роботы устраивают рождественское шоу

Нью-йоркский универмаг Bloomingdale's в сотрудничестве со швейцарской компанией ABB Robotics запустили проект с "рождественскими роботами". Об этом сообщает Futurism.

В нескольких витринах магазина роботы устраивают шоу.

В первой четыре роборуки украшают елку шарами, а затем снимают их, чтобы повторить 30-минутный процесс снова.

Во второй витрине квартет роботов исполняет рождественские мелодии на музыкальных инструментах: бубне, колокольчике и цифровом ксилофоне.

На третьей витрине три робота предлагают прохожих подпевать рождественским песням.

После посещения магазина покупатели получают кофе – тоже от робота.

  • В начале декабря сообщалось, что в холле отеля Kempinski Bahia в испанском городе Марбелья поставили самую дорогую новогоднюю елку в мире. Игрушки на ней стоят почти 14 млн евро. Есть видео.

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Теги: рождество, праздник, робот
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