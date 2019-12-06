14 млн евро. Самая дорогая в мире елка стоит в Испании: видео

В холле отеля Kempinski Bahia в испанском городе Марбелья поставили самую дорогую новогоднюю елку в мире. Игрушки на ней стоят почти 14 млн евро. Об этом сообщает Daily Mail.

Елка украшена 500 игрушек ручной работы от самого дорогого дизайнера в мире Дебби Уингхем. Некоторые из них выполнены из материалов известных брендов: Bulgari, Cartier, Van Cleef & Arpels и Chanel.

При создании игрушек использованы драгоценные металлы и крупные камни, такие как сапфиры, овальные красные, черные и белые бриллианты.

Самое дорогое украшение – яйцо эму, отделанное золотом и алмазной пылью, оно стоит 8,9 млн фунтов.

Цена стеклянного шара с золотой купюрой, бриллиантом и цепочкой 24-каратного золота – 1,1 млн доллара.

Даже обычные на первый взгляд снежинки и фигурки - покрыты алмазной пылью.

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