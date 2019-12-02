Мелания Трамп показала, как украсили Белый дом к Рождеству: видео

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Первая леди США назвала композицию "Дух Америки"

"Дух Америки" - так подписаны видеоролик и фотографии, на которых первая леди США Мелания Трамп показывает, как украсили Белый дом к Рождеству. Изображения и видео опубликованы в аккаунтах Facebook и Twitter супруги американского президента.

На видео Мелания Трамп прогуливается по комнатам Белого дома среди рождественских елей и гирлянд.

По сравнению с 2018-м, когда в интерьере преобладали ало-красные цвета, в этом году Белый дом украсили в сдержанных оттенках зеленого и золотистого.

  • В Киеве официальное празднование новогодних праздников начнется  14 декабря и продлится до 19 января 2020 года. Главную елку на Софийской площади планируют открыть в 19:00 19 декабря, а тематикой празднования сделают рождественскую историю о Щелкунчике. Дерево украсят 750 игрушек в виде конфет и 4 км гирлянд. Вокруг елки установят восьмиконечную звезду из гирлянд, а возле нее разместят героев сказки о Щелкунчике и украинских казаков.

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Теги: рождество, белый дом, Мелания Трамп
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