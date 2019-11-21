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Новый год-2020. В КГГА рассказали о праздновании в столице

Новый год-2020. В КГГА рассказали о праздновании в столице - Фото
Новогодняя елка-2019 на Софийской площади (Фото - пресс-служба КГГА)
21.11.2019, 16:51

Главную елку страны откроют 19 декабря

Официальное празднование новогодних праздников в Киеве начнется  14 декабря и продлится до 19 января 2020 года. Об этом сообщили в столичной горгосадминистрации.

Главную елку на Софийской площади планируют открыть в 19:00 19 декабря, а тематикой празднования сделают рождественскую историю о Щелкунчике. За два часа до открытия главной елки столицы пройдет рождественский парад от Национальной оперы до Софийской площади. Само дерево в этом году украсят 750 игрушек в виде конфет и 4 км гирлянд.

Также планируется, что вокруг елки установят восьмиконечную звезду из гирлянд, а возле нее разместят героев сказки о Щелкунчике и украинских казаков. Кроме того, на площади намерены запустить "рождественский экспресс".

Для празднования на Подоле обустроят рождественский европейский городок в украинских традициях. Там же будет открыта резиденция Святого Николая, говорят организаторы. Огни на новогодней елке на Контрактовой площади зажгут также 19 декабря. Для посетителей обещают насыщенную концертную программу, креативные фотозоны, аттракционы, много фудкортов и горки.

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