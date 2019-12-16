Рождественскую елку Трампа украсит вертолет Сикорского: видео

Ассоциация истории Белого дома выбрала вертолет конструктора украинского происхождения Игоря Сикорского Н-34 в качестве официального украшения елки президента в этом году, передает Голос Америки.

Сообщается, что украшение почитает память президента Дуайта Эйзенхауэра, который первым решил использовать вертолеты для перевозки первых лиц страны.

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Традиция родилась в 1957 году. Президент находился в отпуске на Род Айленде, однако его срочно вызвали в Вашингтон. На базе ВМС его уже ждал президентский борт. Вместо того, чтобы плыть на нее на яхте, помощник посоветовал президенту воспользоваться вертолетом морской пехоты. Путешествие на машине продолжалось бы несколько часов, на яхте - 40 минут, а на вертолете Сикорского - всего семь минут. Так описывает историю компания Lockheed Martin, которая ранее называлась компания Sikorsky.

Впоследствии Эйзенхауэр стал использовать вертолеты Сикорского и для заграничных перелетов, а в Белом доме появилась традиция – президенты прилетают в резиденцию, приземляясь прямо на лужайку в саду.

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Видео: White House Historical Association