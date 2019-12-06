Дональд и Мелания Трамп зажгли огни на главной елке США: видео

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп торжественно зажгли огни на национальной рождественской елке в Вашингтоне. Об этом сообщает The Hill.



"Это честь быть сегодня здесь со всеми... Мы с Меланией хотим пожелать вам очень счастливого Рождества", - сказал Трамп, прежде чем первая леди нажала кнопку и зажгла праздничные огни девятиметровой елки, установленной на большой поляне перед Белым домом.

Фото: EPA

Сообщается, что среди гостей были министр внутренних дел США Дэвид Бернхардт, законодатели Марк Медоуз, Джим Джордан и Джон Рэтклифф.

Музыкальное сопровождение обеспечивал инструментальный ансамбль Корпуса морской пехоты.

Трамп в своей речи поблагодарил ветеранов и военнослужащих, а также поздравил сотрудников правоохранительных органов, секретной службы, врачей и пожарных.

Национальная елка украшена орнаментами из всех штатов, 50 000 лампочек и 450 большими белыми звездами.

Сообщается, что Служба национальных парков посадила ель в конце октября.

Прежнее дерево, голубая ель из Вирджинии, было посажено в 2012 году, но в 2014 году его повредило сильным ветром. А в прошлом году ель получила повреждения, когда на нее пытался взобраться человек.

Традиция зажигать огни на рождественской елке у Белого дома была заведена в 1923 году 30-м президентом Джоном Калвином Кулиджем и с тех пор ни разу ее не нарушили.

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