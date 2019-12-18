Новогодняя ночь. Как будет работать транспорт в Киеве

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В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, работу метрополитена и наземного общественного транспорта продлят на три часа. Об этом сообщили в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Также организуют перевозки пассажиров по маршрутам, которые проходят возле станций метрополитена, и после прохождения последних пар поездов метро.

19 декабря, 24 декабря, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков возможно закроют на вход для пассажиров станцию метро Золотые ворота на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади.

В ночь с 31 декабря на 1 января планируется организовать работу фуникулера в круглосуточном режиме.

На время празднования изменят движение ряд маршрутов общественного транспорта.