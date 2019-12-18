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Новогодняя ночь. Как будет работать транспорт в Киеве

Новогодняя ночь. Как будет работать транспорт в Киеве - Фото
Фото: LIGA.net
18.12.2019, 14:04

Столичный транспорт будет ездить до трех утра 1 января

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, работу метрополитена и наземного общественного транспорта продлят на три часа. Об этом сообщили в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Также организуют перевозки пассажиров по маршрутам, которые проходят возле станций метрополитена, и после прохождения последних пар поездов метро.

19 декабря, 24 декабря, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков возможно закроют на вход для пассажиров станцию метро Золотые ворота на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади.

В ночь с 31 декабря на 1 января планируется организовать работу фуникулера в круглосуточном режиме.

На время празднования изменят движение ряд маршрутов общественного транспорта.

  • Согласно опросу соцгруппы Рейтинг, больше всего из новогодних праздников украинцам по душе Новый год (43%) и Рождество (40%): они значительно популярнее в стране, чем другие новогодние праздники.
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новогодняя ночь транспорт метро новый год рождество
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