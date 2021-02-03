Санкции против каналов Медведчука – реакции лидеров партий в Раде

Лидеры партий Верховной Рады начали реагировать на введение санкций против каналов из так называемого пула Виктора Медведчука.

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Глава партии Слуга народа Александр Корниенко сказал в эфире Радио Свобода, что это решение надо было принять. "Оснований (для санкций, – ред.) достаточно. И все их очень хорошо понимают", – отметил он.

Он не считает, что у ОПЗЖ хватит голосов для инициации импичмента президента Владимира Зеленского, о чем уже пригрозили в руководстве этой партии. Корниенко также не стал комментировать, как во фракции СН отнеслись к тому, что глава Рады Дмитрий Разумков не поддержал санкции на заседании СНБО.

"У фракции нет к этому отношения. Он внефракционный депутат, глава парламента. Он, как любой политик, имеет право на свою позицию. Лучше у него (спросите, входит ли он еще в команду Зеленского, – ред.)", – добавил он.

Глава же фракции СН Давид Арахамия сказал, что надо созвать фракцию на заседание и обсудить ситуацию, передает Интерфакс-Украина.

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Пятый президент и лидер Евросолидарности Петр Порошенко назвал в Telegram каналы Медведчука "откровенным орудием российской информационной войны" и поддержал санкции "как решение, направленное на защиту Украины". Он надеется, что у власти есть солидное политическое обоснование, которое позволит защитить санкции в судах.

Он также заверил, что его команда еще в 2018-м подготовила постановление об ограничении пророоссийских каналов, но не смогла его ввести, так как началась предвыборная кампания – и это могло бы повлиять на признание выборов президента 2019-го честными и прозрачными.

Партия Голос поддержала санкции на своей официальной странице в Facebook. А новый глава фракции Ярослав Железняк в эфире Радио Свобода приветствовал решение и сказал, что с российской агрессией "надо бороться не только в медиа, но в политике и экономике".

"С юридической точки зрения, надеюсь, СНБО учел предохранители, чтобы очередной Барышевский суд не отменил решение. Я думаю, закон о санкциях позволяет это сделать<…>Мне кажется, может быть и политическая подоплека. Но хорошо, что это наконец случилось. Когда кум Путина вещает с трех каналов – это не лучшая ситуация для воющей страны", – сказал он.

Соглава фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович в Раде резко раскритиковал санкции: грозил гибелью "фашистскому дьяволу" и импичментом Зеленскому, пел советские песни.

Глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук считает решение "абсолютно незаконным и утверждает", что нельзя вводить санкции против украинцев, его комментарий опубликован на сайте партии. Он также считает, что "окружение и заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, сделали из него инструмент властного беспредела".

Пока не было комментариев от руководства Батькивщины. LIGA.net направит запрос в партию с просьбой отреагировать.

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Марк Сировой

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