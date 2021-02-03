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Гибридная война | Закрытие каналов Медведчука. В СБУ объяснили, где заканчивается свобода слова

03.02.2021, 11:50
Закрытие каналов Медведчука. В СБУ объяснили, где заканчивается свобода слова - Фото
Иван Баканов (Фото: пресс-служба СБУ)

Решение о запрете вещания телеканалов 112, NewsOne и ZIK – это один из системных шагов Украины в борьбе с Россией, которая годами ведет информационную войну против суверенного государства. Так объяснил санкции против аффилированной с Виктором Медведчуком медиагруппы глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

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"Против Украины ведется гибридная война, в том числе и на информационном поле. Мы должны системно ей противодействовать, чтобы защитить интересы государства", – подчеркнул он.

СБУ предоставила рекомендации СНБО принять решение о блокировке каналов, "учитывая данные, которыми располагаем, а также многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания".

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Как подчеркнул Баканов, запрет на вещание пропаганды РФ не имеет никакого отношения к ограничению свободы слова: "Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины".

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Евгений Пилипенко
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