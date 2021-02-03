Гибридная война | Закрытие каналов Медведчука. В СБУ объяснили, где заканчивается свобода слова
Решение о запрете вещания телеканалов 112, NewsOne и ZIK – это один из системных шагов Украины в борьбе с Россией, которая годами ведет информационную войну против суверенного государства. Так объяснил санкции против аффилированной с Виктором Медведчуком медиагруппы глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
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"Против Украины ведется гибридная война, в том числе и на информационном поле. Мы должны системно ей противодействовать, чтобы защитить интересы государства", – подчеркнул он.
СБУ предоставила рекомендации СНБО принять решение о блокировке каналов, "учитывая данные, которыми располагаем, а также многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания".
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Как подчеркнул Баканов, запрет на вещание пропаганды РФ не имеет никакого отношения к ограничению свободы слова: "Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины".
- 2 февраля 2021 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях нардепа пророссийской ОПЗЖ Козака и ряда каналов – 112, ZIK, NewsОne и других. Глава Рады Разумков воздержался при голосовании за санкции на заседании СНБО и объяснил, почему.
- У Медведчука заявили о "наступлении на свободу слова". У президента им ответили. Позднее Зеленский объяснил зарубежным партнерам, в чем суть.
- Пятый президент Порошенко объяснил, почему каналы Медведчука не закрыли при нем.
- О том, как окружение Медведчука скупало медиаактивы в Украине, читайте в материале "Новостной нокаут за $20 млн: зачем Медведчук скупает телеканалы".
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