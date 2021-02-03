UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Злобная пропаганда в яркой обертке". У Зеленского объяснили закрытие каналов Медведчука

03.02.2021, 09:55
Владимир Зеленский на инаугурации в Раде (фото - ЕРА)

Телеканалы пула пророссийского политика Виктора Медведчука, которые попали под санкции СНБО, – "не журналистика, а чистая, незамутненная, злобная и хорошо упакованная в блестящие PR-обертки пропаганда", которая "агрессивно и открыто продвигала ценности государства РФ". Так объяснил в Facebook решение об аннулировании лицензий этих каналов Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Андрея Ермака.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам чиновника из ОП, сотрудники ресурсов работали на оккупантов: активно атаковали ценности суверенного государства, доказывали его несостоятельность и сеяли в украинцах разочарование.

Он назвал закрытие каналов "попыткой возврата к цивилизованным правилам поведения на медийном рынке" и системной борьбой с масштабной пропагандисткой программой "одной известной кумовской группы". Подоляк говорит о том, что неформальный лидер партии ОПЗЖ Медведчук – кум президента России Владимира Путина.

Он пишет, что решение СНБО и президента Владимира Зеленского "не имеет ничего общего" с проблемами свободы слова, цензурой, ограничением прав.

Читайте также: Каналы Медведчука назвали решение Зеленского о санкциях "расправой" и пообещали бороться

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель написала в Faceboоk, что "эти каналы – инструмент пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора, нарушившего суверенитет и госграницы Украины", и "уже даже подтверждено финансирование их из России".

"Эти медиа стали одним из инструментов войны против Украины, поэтому заблокированы с целью защиты нацбезопасности", – подчеркнула она.

Она уточнила, что решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и ряда "фиктивно оформленных на него каналов" принято по ст. 5 закона о санкциях, постановлении Рады №2589-VIII от 4 октября 2018 года и по предложениями СБУ.

Читайте также: "Начали всех бомбить!" Реакция соцсетей на санкции против каналов Медведчука: посты и мемы

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
агрессия России санкции война фейк пропаганда дезинформация виктор медведчук информационная война офис президента михаил подоляк

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 