"Злобная пропаганда в яркой обертке". У Зеленского объяснили закрытие каналов Медведчука

Телеканалы пула пророссийского политика Виктора Медведчука, которые попали под санкции СНБО, – "не журналистика, а чистая, незамутненная, злобная и хорошо упакованная в блестящие PR-обертки пропаганда", которая "агрессивно и открыто продвигала ценности государства РФ". Так объяснил в Facebook решение об аннулировании лицензий этих каналов Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Андрея Ермака.

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По словам чиновника из ОП, сотрудники ресурсов работали на оккупантов: активно атаковали ценности суверенного государства, доказывали его несостоятельность и сеяли в украинцах разочарование.

Он назвал закрытие каналов "попыткой возврата к цивилизованным правилам поведения на медийном рынке" и системной борьбой с масштабной пропагандисткой программой "одной известной кумовской группы". Подоляк говорит о том, что неформальный лидер партии ОПЗЖ Медведчук – кум президента России Владимира Путина.

Он пишет, что решение СНБО и президента Владимира Зеленского "не имеет ничего общего" с проблемами свободы слова, цензурой, ограничением прав.

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Пресс-секретарь президента Юлия Мендель написала в Faceboоk, что "эти каналы – инструмент пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора, нарушившего суверенитет и госграницы Украины", и "уже даже подтверждено финансирование их из России".

"Эти медиа стали одним из инструментов войны против Украины, поэтому заблокированы с целью защиты нацбезопасности", – подчеркнула она.

Она уточнила, что решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и ряда "фиктивно оформленных на него каналов" принято по ст. 5 закона о санкциях, постановлении Рады №2589-VIII от 4 октября 2018 года и по предложениями СБУ.

О том, как окружение Медведчука скупало медиаактивы в Украине, читайте в материале Новостной нокаут за $20 млн: зачем Медведчук скупает телеканалы.

В августе 2019 года Зеленский спрогнозировал, что история с финансированием партии ОПЗЖ и телеканалов Медведчука "очень плохо закончится".

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Евгений Пилипенко

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