Во временно оккупированный Донецк 27 января приехала главред российского государственного медиахолдинга RT (экс-Russia Today) Маргарита Симоньян и заявила на транслируемом в РФ и ОРДЛО форуме марионеток Кремля, что России следует "забрать Донбасс домой". В российском МИД назвали это ее личным мнением.
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На организованном местной оккупационной администрацией РФ форуме "Русский Донбасс" руководитель одного из главных рупоров пропаганды Кремля заявила: "Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, большой, нашей щедрой родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой".
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Такое высказывание – просто "ее мнение", "ее точка зрения и позиция", заявила позднее спикер МИД РФ Мария Захарова российскому каналу Дождь, добавив, что Симоньян якобы не работает на государство.
В захваченный Донецк приехали также другие сотрудники росСМИ: ее муж, телеведущий НТВ Тигран Кеосаян, и главред радио "Говорит Москва" Роман Бабаян.
- В начале 2021 года в Кремле заявили, что Путин "не выстрелит себе в ногу" ради некой мести Украине.
- "Украина и Россия могут примириться за день, если это решит Путин", уверен советник Ермака.
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