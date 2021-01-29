Во временно оккупированный Донецк 27 января приехала главред российского государственного медиахолдинга RT (экс-Russia Today) Маргарита Симоньян и заявила на транслируемом в РФ и ОРДЛО форуме марионеток Кремля, что России следует "забрать Донбасс домой". В российском МИД назвали это ее личным мнением.

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На организованном местной оккупационной администрацией РФ форуме "Русский Донбасс" руководитель одного из главных рупоров пропаганды Кремля заявила: "Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, большой, нашей щедрой родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой".

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Такое высказывание – просто "ее мнение", "ее точка зрения и позиция", заявила позднее спикер МИД РФ Мария Захарова российскому каналу Дождь, добавив, что Симоньян якобы не работает на государство.

СПРАВКА. Необъявленная война продолжается седьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на Донбассе "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Задача Кремля – чтобы Украина признала субъектность ее террористических образований ДНР/ЛНР.

В захваченный Донецк приехали также другие сотрудники росСМИ: ее муж, телеведущий НТВ Тигран Кеосаян, и главред радио "Говорит Москва" Роман Бабаян.

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Евгений Пилипенко

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