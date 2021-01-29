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"Украина смешит весь мир и мне как хохлу это горько". Умер артист Василий Лановой

29.01.2021, 07:00
Василий Лановой с Владимиром Путиным (фото - kremlin.ru)

В Москве в возрасте 87 лет умер советский и российский народный артист Василий Лановой. Он заболел коронавирусом, а после у него наступила клиническая – и затем биологическая смерть, пишут росСМИ со ссылкой на его вдову Ирину Купченко.

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Ланового называли "самым красивым артистом советского кинематографа": в фильмах он большей частью играл романтических персонажей. Самыми известными его работами стало участие в фильмах "Война и мир", "Анна Каренина", "Офицеры", "Дни Турбиных", "Алые паруса", "Семнадцать мгновений весны"", "Три мушкетера" и "Полосатый рейс".

Отец и мать Ланового были украинцами, но он сам родился уже в Москве, куда семья переехала в 1931 году. В течение всей жизни актер всячески поддерживал советскую идеологию и негативно относился к независимости Украины после распада Советского Союза.

В 2014 году Лановой вместе с другими российскими деятели культуры обратились к действующему тогда президенту Украины Виктору Януковичу с открытым письмом. В нем они призывали "навести порядок в стране" и "арестовать зачинщиков беспредела, виновных в гибели людей на Майдане".

В том же году около 100 артистов РФ, среди которых был и Лановой, подписали письмо в поддержку позиции президента России Владимира Путина "по Украине и Крыму".

Высказывал артист и свою позицию по поводу Крыма. По его словам, он "всегда считал полуостров российским". "Но вдруг, когда там появилась украинская речь, я вынужден был переехать в Сочи. Мой родной язык – украинский, я до сих пор говорю по-украински, но поведение людей стало совсем другим. Там было уже не до отдыха", – процитировали Ланового пропагандисты в  РИА Новости.

В предисловии к книге Дмитрия Гордона "От печали до радости" артист писал: "То, что сегодня в украинско-российских отношениях происходит, вызывает во мне невероятную боль: несколько лет Украина смешит весь мир, и мне как хохлу это горько".

  • 6 ноября 2020 года умер сатирик Михаил Жванецкий.

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Дарья Мостовая
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