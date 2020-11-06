О смерти Михаила Жванецкого телеканалу Дождь сообщили его близкие друзья

Умер сатирик Михаил Жванецкий, сообщает российский телеканал Дождь.

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Жванецкому было 86 лет. О его смерти Дождю сообщили близкие друзья сатирика.

Жванецкий – народный артист Украины и России, родился 6 марта 1934 года в Одессе. Закончил Одесский институт инженеров морского флота. В 1964 году Жванецкого пригласил в Ленинградский театр миниатюр Аркадий Райкин. Во время работы в театре Жванецкий написал более 300 миниатюр для актеров Романа Карцева и Виктора Ильченко.

После начала самостоятельных выступлений работал в Одесской областной филармонии, Московском театре "Эрмитаж". В 1988 году основал Московский театр миниатюр.

Последние годы Жванецкий проживал в Москве, публиковался в журнале Огонек.

Последнее выступление сатирика в Киеве в июне 2019 году:

В октябре 2020 года Жванецкий завершил концертную деятельность из-за возраста.

Денис Юдин

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