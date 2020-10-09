Жванецкий прекращает публичную деятельность – представитель сатирика

По словам представителя артиста, Жванецкий продолжит публиковаться в журнале "Огонек"

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий прекращает выступления на публике. Причина – в возрасте. Об этом изданию Октагон сообщил представитель артиста Олег Сташкевич.

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В марте 2020 года Жванецкому исполнилось 86 лет.

"Публичная деятельность Жванецкого завершена. Не только из-за карантина. Он понимает, что возраст не позволяет ему выступать на прежнем высоком уровне", – сказал Сташкевич.

По его словам, именно по этой причине в прошлом году была закрыта передача "Дежурный по стране", которую вел Жванецкий.

Сейчас он проживает в Москве и публикуется в журнале Огонек. По словам Сташкевича, Жванецкий продолжит сотрудничество с изданием.

За ранее купленные билеты на концерты Жванецкого зрителям должны вернуть деньги или обменять на билеты на другие мероприятия.

Последнее выступление сатирика в Киеве в июне 2019 г.

27 февраля 2019 г в Москве президент страны-агрессора РФ Владимир Путин наградил Жванецкого орденом За заслуги перед Отечеством III степени. Жванецкий заявил, что принял награду от Путина, потому что всю жизнь пишет только об Одессе.

Вадим Ребрина

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