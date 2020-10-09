Жванецкий прекращает публичную деятельность – представитель сатирика
По словам представителя артиста, Жванецкий продолжит публиковаться в журнале "Огонек"
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий прекращает выступления на публике. Причина – в возрасте. Об этом изданию Октагон сообщил представитель артиста Олег Сташкевич.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В марте 2020 года Жванецкому исполнилось 86 лет.
"Публичная деятельность Жванецкого завершена. Не только из-за карантина. Он понимает, что возраст не позволяет ему выступать на прежнем высоком уровне", – сказал Сташкевич.
По его словам, именно по этой причине в прошлом году была закрыта передача "Дежурный по стране", которую вел Жванецкий.
Сейчас он проживает в Москве и публикуется в журнале Огонек. По словам Сташкевича, Жванецкий продолжит сотрудничество с изданием.
За ранее купленные билеты на концерты Жванецкого зрителям должны вернуть деньги или обменять на билеты на другие мероприятия.
Последнее выступление сатирика в Киеве в июне 2019 г.
27 февраля 2019 г в Москве президент страны-агрессора РФ Владимир Путин наградил Жванецкого орденом За заслуги перед Отечеством III степени. Жванецкий заявил, что принял награду от Путина, потому что всю жизнь пишет только об Одессе.
Комментарии