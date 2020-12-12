Умер российский актер Валентин Гафт
Умер российский актер Валентин Гафт. Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на супругу актера Ольгу Остроумову.
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Гафту было 85 лет. Причиной смерти стал инсульт, от которого актер восстанавливался последние несколько лет.
Актера похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 15 декабря.
Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве, в еврейской семье, переехавшей из Прилук. Сыграл 123 роли в кино и телеспектаклях и 48 в театре. Снимался в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Чародеи".
В 2015 году в ответ на включение Минкультом в белый список российских деятелей культуры Гафт заявил, что разделяет позицию президента РФ Владимира Путина по Крыму и Донбассу, сообщает BBC.
"Кому нужна Украина? Крым был отдан вам несправедливо, это российская территория, за нее черт-те сколько боролись, пролили кровь", – заявил Гафт в интервью изданию Гордон.
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