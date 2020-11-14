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Умер актер Армен Джигарханян

14.11.2020, 08:58
Умер актер Армен Джигарханян - Фото
Армен Джигарханян (Фото – скриншот видео)

Причиной смерти Армена Джигарханяна стали возраст и болезни, сообщил друг актера

Умер народный артист СССР Армен Джигарханян. Об этом сообщает Интерфакс.

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Друг актера Артур Согомян сообщил изданию, что Джигарханян умер в 6:00 14 октября. По его словам, причиной стали возраст и болезни артиста.

Джигарханян умер на 86-м году жизни. Он родился в 1935 году в Ереване, был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Известен ролями в фильмах "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Собака на сене", "Тегеран-43" и других, сыграл более чем в 100 фильмах.

На российских президентских выборах 2012 года Джигарханян был доверенным лицом Владимира Путина, но во время силового захвата Крыма отказался подписать "коллективное обращение к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции президента Путина по Украине и Крыму".

Денис Юдин
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армен джигарханян

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