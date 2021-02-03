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ВСУ назвали Telegram-каналы о войне на Донбассе, созданные Россией под видом украинских

03.02.2021, 19:37
ВСУ назвали Telegram-каналы о войне на Донбассе, созданные Россией под видом украинских - Фото
Depositphotos телеграм Telegram

В Вооруженных силах Украины заявили, что два популярных Telegram-канала о ВСУ и войне на Донбассе, которые позиционируются как украинские, на самом деле созданы спецслужбами РФ для дискредитации украинских военных.

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"Специальные площадки в мессенджерах создаются российскими спецслужбами для распространения фейков о ВСУ, сбора информации о них для дальнейшей дискредитации украинских военнослужащих и Вооруженных Сил Украины в целом. Самые известные из таких платформ – Telegram-каналы Начштаба и Дежурный ООС", – сообщили в ВСУ, отметив, что это российские проекты, не имеющие к ним отношения.

Указанные каналы, по данным ВСУ, созданы для введения в заблуждение пользователей.

"Теlegram-канал Начштаба позиционируется как площадка, где украинские военнослужащие могут поделиться тем, что "наболело". В сетевых обсуждениях подробностей военной службы могут фигурировать данные о местах дислокации воинских частей, численности и составе подразделений, состоянии техники, вооружения и тому подобное. Именно эта информация для противника "на вес золота", – отметили в ВСУ.

Там обратили внимание, что некоторые российские и пророссийские СМИ, лидеры мнений оккупированной части Донбасса активно рекламируют указанные каналы, "что еще раз доказывает принадлежность и направленность этих ресурсов".

1 февраля в СБУ заявили, что раскрыли масштабную агентурную сеть, которая могла заниматься разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб РФ. Предполагается, что для этого использовались известные Telegram-каналы.

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Вадим Ребрина
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