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Раскрыта сеть спецслужб России в Украине: список Telegram-каналов кремлевской пропаганды

01.02.2021, 14:34
Раскрыта сеть спецслужб России в Украине: список Telegram-каналов кремлевской пропаганды - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сотрудники отдела кибербезопасности Службы безопасности Украины раскрыли масштабную агентурную сеть, которая могла заниматься разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб РФ. Предполагается, что для это использовались известные Telegram-каналы, сообщает пресс-служба СБУ. 

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По версии следствия, агентурная сеть была создана "так называемым 85 центром спецслужбы главного управления Генштаба российских Вооруженных сил" и в ее состав входили "активисты русской весны" из Харькова и Одессы, а сама база располагалась на территории непризнанного Приднестровья в городе Тирасполь.

Спецслужбы РФ якобы приобщали украинцев к созданию и администрированию различных Telegram-каналов, среди которых были: Легитимный, Резидент, Картель, Сплетница, Днепр live, Николаев live, Херсон live, Одесский фраер, Черный квартал, Политический расклад, Тремпель Харьков и Нетипичное Запорожье.

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Следствие установило, что "главным менеджером" сети был одессит, один из организаторов беспорядков во время одесского "антимайдана", которого сейчас разыскивает полиция, говорится в сообщении.

В частности, он якобы лично администрировал 12 Telegram-каналов, общался с заказчиками, отчитывался перед кураторами из РФ и согласовывал возможность размещения материалов. Стоимость публикации могла составлять до 25 000 – 30 000 грн на всеукраинских каналах, заявили в СБУ.

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По информации пресс-службы, сотрудникам СБУ удалось установить 50 заказчиков, которые платили за размещение материалов – сейчас проверяется их причастность к преступлениям против нацбезопасности Украины.

В ведомстве отметили, что по результатам проведения экспертизы, материалы, которые распространялись через указанные Telegram-каналы, должны были вызывать панические настроения среди населения, обострять и дестабилизировать ситуацию в стране, а также создавать социальное напряжение и протестные настроения.

Также, по версии следствия, российские спецслужбы разрешали участникам сети самостоятельно монетизировать трафик: транзакции проводились через сеть сообщников со счетами в украинских банках, а после деньги переводили в валюту и выводили за рубеж – в Молдову, РФ или Приднестровье.

Еще одну возможную фигурантку схем задержали в Киеве, ей и еще одной участнице сети объявили о подозрении по ст. 111 УК (госизмена), максимальное наказание по которой составляет до 15 лет с конфискацией имущества. 

СПРАВКА. 85-й главный центр специальной службы – воинская часть № 26165 или главный профильный исследовательский институт криптографии, высшей математики и компьютерных технологий. Деятельность этого центра иногда приписывают хакерским группировкам Fancy Bear, APT 28 и Strontium.

В советское время войсковая часть № 26165 занималась дешифровкой и криптоанализом перехваченных сообщений для 6-го управления ГРУ. Теперь ее специалисты перешли на более современные технологии, в том числе используя для кибершпионажа программу Drovorub.

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Дарья Мостовая
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