Разведчики перехватили разговор двух ФСБшников о главе ГУР Минобороны Буданове: аудио
Главное управление разведки Минобороны перехватило телефонный разговор двух бывших сотрудников СБУ, сейчас – представителей российской Федеральной службы безопасности, которые обсуждали поиск информации о главе ГУР Кирилле Буданове.
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В управлении уточнили, что сотрудники ФСБ находились в оккупированных Симферополе и Донецке. Они обсуждали поиск информации о Буданове и передачу ее в управление ФСБ РФ, которое специализируется на проведении специальных и диверсионных операций.
"Зная, что этот канал связи уже перекодирован, ГУР МО Украины обнародует аудиофайл разговора и сообщает, что собеседниками являются бывшие сотрудники крымского Главка СБУ, которые изменили присяге и перешли на службу в ФСБ РФ", – говорится в сообщении.
Расшифровка разговора.
- Салют, Александр Николаевич, звонил?
- Да, смотри, а что это такое, не в курсе, двенадцатка чего-то по Буданову? Всю информацию предоставить. Мне Носов позвонил там, для двенадцатки - все, что есть по Буданову.
- Нам тут задач никаких не было.
- Нового у нас ничего нет. Все, что у нас раньше было, все давали.
- Ну да, ничего нет.
- Ну, сейчас Шокуров чего-то принесет, мы тогда по балалайке спросим за них.
- Ну да, ничего нового не было.
- Ну, понятно.
В ГУР назвали имена предателей: бывший начальник отдела контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности ГУ СБУ в АР Крым Александр Склянко и бывший заместитель начальника отдела контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности ГУ СБУ в АР Крым Николай Черных.
5 августа 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Буданова начальником Главного управления разведки Минобороны.
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