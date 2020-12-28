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Разведчики перехватили разговор двух ФСБшников о главе ГУР Минобороны Буданове: аудио

28.12.2020, 16:33
Разведчики перехватили разговор двух ФСБшников о главе ГУР Минобороны Буданове: аудио - Фото
Кирилл Буданов (фото — пресс-служба президента)

Главное управление разведки Минобороны перехватило телефонный разговор двух бывших сотрудников СБУ, сейчас – представителей российской Федеральной службы безопасности, которые обсуждали поиск информации о главе ГУР Кирилле Буданове.

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В управлении уточнили, что сотрудники ФСБ находились в оккупированных Симферополе и Донецке. Они обсуждали поиск информации о Буданове и передачу ее в управление ФСБ РФ, которое специализируется на проведении специальных и диверсионных операций.

"Зная, что этот канал связи уже перекодирован, ГУР МО Украины обнародует аудиофайл разговора и сообщает, что собеседниками являются бывшие сотрудники крымского Главка СБУ, которые изменили присяге и перешли на службу в ФСБ РФ", – говорится в сообщении.

Расшифровка разговора.

- Салют, Александр Николаевич, звонил?

- Да, смотри, а что это такое, не в курсе, двенадцатка чего-то по Буданову? Всю информацию предоставить. Мне Носов позвонил там, для двенадцатки - все, что есть по Буданову.

- Нам тут задач никаких не было.

- Нового у нас ничего нет. Все, что у нас раньше было, все давали.

- Ну да, ничего нет.

- Ну, сейчас Шокуров чего-то принесет, мы тогда по балалайке спросим за них.

- Ну да, ничего нового не было.

- Ну, понятно.

В ГУР назвали имена предателей: бывший начальник отдела контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности ГУ СБУ в АР Крым Александр Склянко и бывший заместитель начальника отдела контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности ГУ СБУ в АР Крым Николай Черных.

Справка. Кирилл Буданов – офицер Главного управления разведки Минобороны, которого 4 апреля 2019 года в Киеве попыталась убить группа диверсантов из России. Но взрывчатка взорвалась во время закладки – руководитель группы диверсантов, российский гражданин Алексей Комаричев получил тяжелые ранения. Также задержали его сообщника – гражданина РФ Тимура Дзортова и нескольких человек из сети ФСБ, которые им помогали в Украине.

5 августа 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Буданова начальником Главного управления разведки Минобороны.

Вадим Ребрина
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