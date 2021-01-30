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МИД: Форум пропагандистов в оккупированном Донецке – это подрывная деятельность России

30.01.2021, 12:25
МИД: Форум пропагандистов в оккупированном Донецке – это подрывная деятельность России - Фото
Фото: depositphotos.com

Проведение в оккупированном Донецке пропагандистского форума свидетельствует, что Россия не оставляет идеи "перекроить Украину под свои лекала". Об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Попытки Кремля навязать Донбассу "русский мир" и затащить его в токсичное информационное пространство идут в разрез обязательств РФ в рамках мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта, говорит он.

"Цель этого "форума" одна – создать препятствия для мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. Украина обязательно проинформирует иностранных партнеров об очередном примере подрывной деятельности России на Донбассе", – заявил Николенко.

Он напомнил, что агрессия РФ против Украины является преступлением против мира. Она тянет за собой международно-правовую ответственность России как государства и международную уголовную ответственность всех причастных к причиненным преступлениям.

"Никакие "доктрины" из сферы фантастики не остановят необратимое восстановление суверенитета Украины над ее временно оккупированными территориями. Ожидаем от российской стороны добросовестного исполнения ранее достигнутых договоренностей для продвижения переговорного процесса", – резюмировали в МИД. 

  • 27 января во временно оккупированный Донецк приехала российская пропагандистка Маргарита Симоньян. На транслируемом в РФ и ОРДЛО форуме марионеток Кремля она заявила, что России следует "забрать Донбасс домой".
Владислав Сердюк
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война на Донбассе Маргарита Симоньян Донецк МИД Украины

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