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Данилов открестился от влияния США на блокировку каналов Медведчука и вспомнил Мотор Сич

06.02.2021, 14:10
Данилов открестился от влияния США на блокировку каналов Медведчука и вспомнил Мотор Сич - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба президента)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что США не имеют никакого отношения к введению санкций против соратника Виктора Медведчука и нардепа ОПЗЖ Тараса Козака, а также к блокировке телеканалов NewsOne, ZIK и 112. Об этом он рассказал в эфире передачи Свобода слова Савика Шустера.

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"Давайте не делать никакую конспирологию. Я могу вам сказать на примере, когда мы вводили санкции в ситуации, связанной с Мотор Сич – впервые Украина ввела их 14 декабря 2020 года. США ввели санкции против компании, которая имела отношение к этому процессу, месяц спустя", – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что "считать, что это какие-то указания Соединенных Штатов – это совсем не соответствует действительности".

Читайте также: ЦПК просит США расширить санкции на Козака и жену Медведчука

Дарья Мостовая
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США санкции Мотор Сич снбо Алексей Данилов телеканалы медведчука
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