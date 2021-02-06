Данилов открестился от влияния США на блокировку каналов Медведчука и вспомнил Мотор Сич

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что США не имеют никакого отношения к введению санкций против соратника Виктора Медведчука и нардепа ОПЗЖ Тараса Козака, а также к блокировке телеканалов NewsOne, ZIK и 112. Об этом он рассказал в эфире передачи Свобода слова Савика Шустера.

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"Давайте не делать никакую конспирологию. Я могу вам сказать на примере, когда мы вводили санкции в ситуации, связанной с Мотор Сич – впервые Украина ввела их 14 декабря 2020 года. США ввели санкции против компании, которая имела отношение к этому процессу, месяц спустя", – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что "считать, что это какие-то указания Соединенных Штатов – это совсем не соответствует действительности".

В ночь на 3 февраля 2021 года Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов пула Медведчука. Позже он объяснил, что санкции обоснованы "финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями".

5 февраля Данилов заявил, что отменить санкции будет невозможно.

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Дарья Мостовая

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