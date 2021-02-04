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ЦПК просит США расширить санкции на Козака и жену Медведчука

04.02.2021, 14:17
ЦПК просит США расширить санкции на Козака и жену Медведчука - Фото
Виталий Шабунин (Liga.net, Анна Чуданова)

Центр противодействия коррупции вместе с партнерами просит США расширить санкции на нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и жену лидера партии Виктора Медведчука. Об этом написал в Facebook глава ЦПК Виталий Шабунин.

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Он отметил, что соответствующее открытое письмо уже направлено главе Госдепа США Энтони Блинкена и Минфина Джанет Йеллен.

Шабунин утверждает, что Медведчук избегает последствий введенных против него санкций США через сеть компаний, зарегистрированных на жену и Козака.

Среди подписантов письма значатся 17 организаций. Кроме ЦПК, это – Transparency International Ukraine, Автомайдан, движение ЧЕСНО, Детектор медиа, Bihus.info, Институт массовой информации, Харьковский антикоррупционный центр и другие.

У ЦПК уже был успешный опыт инициирования санкций США против украинских политиков. Например, ЦПК добавился санкций против нардепа Александра Дубинского, который попал в январе 2021-го попал под американские санкции и был исключен из фракции Слуга народа. Почитать об этом кейсе можно в интервью Шабунина LIGA.net.

Новость дополняется…

Марк Сировой
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