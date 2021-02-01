Дубинского исключили из фракции Слуга народа
01.02.2021, 18:52
Александр Дубинский (Фото: пресс-служба Слуги народа)
Народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции Слуга народа. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в руководстве фракции.
По его словам, о таком решении обьявил глава фракции Давид Арахамия на заседании в КВЦ Парковый в понедельник.
Завтра о решении фракции должен объявить спикер парламента Дмитрий Разумков на пленарном заседании.
По его словам, о таком решении обьявил глава фракции Давид Арахамия на заседании в КВЦ Парковый в понедельник.
Завтра о решении фракции должен объявить спикер парламента Дмитрий Разумков на пленарном заседании.
Как сказал журналистам Арахамия, за исключение Дубинского из фракции СН выступили 198 нардепов, против были 29 человек, 19 – не определились.
Арахамия назвал условия возвращения Дубинского во фракцию: он должен доказать свою непричастность к вмешательству в выборы США, он должен иметь желание вернуться, и 70% фракции должны быть за его возвращение.
Дубинский, комментируя журналистам свое исключение, заявил: "Это манипуляция, которая необходима для того, чтобы и дальше оказывать давление на президента и фракцию". Он добавил, что не будет входить в какие-либо фракции и группы.
- 11 января 2021-го США ввели санкции против Дубинского и медиа-ресурсов депутата Андрея Деркача, как части связанной с РФ сети влияния. Деркача назвали "российским агентом". Дубинский заявил, что США пользуются "лживыми доносами" ЦПК.
- 25 января Зеленский призвал Дубинского выйти из фракции СН, тот отказался.
- 28 января Youtube заблокировал канал Дубинского.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Директор по маркетингу
Киев • AROMA KAVA
Администратор системы
Киев • Региональная газовая компания
Операційний менеджерРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии