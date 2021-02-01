Дубинского исключили из фракции Слуга народа

Как сказал журналистам Арахамия, за исключение Дубинского из фракции СН выступили 198 нардепов, против были 29 человек, 19 – не определились.

Арахамия назвал условия возвращения Дубинского во фракцию: он должен доказать свою непричастность к вмешательству в выборы США, он должен иметь желание вернуться, и 70% фракции должны быть за его возвращение.

Дубинский, комментируя журналистам свое исключение, заявил: "Это манипуляция, которая необходима для того, чтобы и дальше оказывать давление на президента и фракцию". Он добавил, что не будет входить в какие-либо фракции и группы.