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Дубинского исключили из фракции Слуга народа

01.02.2021, 18:52
Дубинского исключили из фракции Слуга народа - Фото
Александр Дубинский (Фото: пресс-служба Слуги народа)
Народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции Слуга народа. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в руководстве фракции.

По его словам, о таком решении обьявил глава фракции Давид Арахамия на заседании в КВЦ Парковый в понедельник.

Завтра о решении фракции должен объявить спикер парламента Дмитрий Разумков на пленарном заседании.

Как сказал журналистам Арахамия, за исключение Дубинского из фракции СН выступили 198 нардепов, против были 29 человек, 19 – не определились.

Арахамия назвал условия возвращения Дубинского во фракцию: он должен доказать свою непричастность к вмешательству в выборы США, он должен иметь желание вернуться, и 70% фракции должны быть за его возвращение.

Дубинский, комментируя журналистам свое исключение, заявил: "Это манипуляция, которая необходима для того, чтобы и дальше оказывать давление на президента и фракцию". Он добавил, что не будет входить в какие-либо фракции и группы.
Наталия Медведева, Юрий Смирнов
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Слуга народа александр дубинский

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