Дубинский о введении санкций против него: США пользуются "лживыми доносами"

Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский, против которого США сегодня ввели санкции за вмешательство в американские выборы, заявил, что никогда этого не делал и не имел отношения к обнародованию "пленок Деркача". Об этом Дубинский написал в своем Telegram-канале.

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Он назвал данные о своем участии в распространении информации о том, что официальные лица США якобы занимаются коррупцией в Украине, "ложными доносами".

"К сожалению, ложные доносы шабунят и всех других подобных аферистов о якобы моей связи с Деркачем временно, в силу объективно сложной ситуации в США, позволили коррупционным паразитам реализовать очередную аферу", — написал депутат.

Он заверил, что "никогда не вмешивался в выборы в других государствах, в том числе и американские выборы и никогда не имел отношения к обнародованию или прочим подобным действиям так называемых плёнок Порошенко-Байдена".

Дальнейшие действия Дубинского по этому вопросу, как он отметил, "будут носить юридический характер".

Дубинский участвовал как минимум в одной совместной пресс-конференции с Деркачем, где рассказывал о "группе людей" из США, которая "с помощью преступных схем... фактически украла наши деньги... прикрываясь американской политикой". Речь шла о компании Burisma, в которой некоторое время работал сын Джо Байдена Хантер Байден.

Вадим Ребрина

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