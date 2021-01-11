Дубинский о введении санкций против него: США пользуются "лживыми доносами"
Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский, против которого США сегодня ввели санкции за вмешательство в американские выборы, заявил, что никогда этого не делал и не имел отношения к обнародованию "пленок Деркача". Об этом Дубинский написал в своем Telegram-канале.
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Он назвал данные о своем участии в распространении информации о том, что официальные лица США якобы занимаются коррупцией в Украине, "ложными доносами".
"К сожалению, ложные доносы шабунят и всех других подобных аферистов о якобы моей связи с Деркачем временно, в силу объективно сложной ситуации в США, позволили коррупционным паразитам реализовать очередную аферу", — написал депутат.
Он заверил, что "никогда не вмешивался в выборы в других государствах, в том числе и американские выборы и никогда не имел отношения к обнародованию или прочим подобным действиям так называемых плёнок Порошенко-Байдена".
Дальнейшие действия Дубинского по этому вопросу, как он отметил, "будут носить юридический характер".
Дубинский участвовал как минимум в одной совместной пресс-конференции с Деркачем, где рассказывал о "группе людей" из США, которая "с помощью преступных схем... фактически украла наши деньги... прикрываясь американской политикой". Речь шла о компании Burisma, в которой некоторое время работал сын Джо Байдена Хантер Байден.
- 20 мая 2020 г народный депутат Андрей Деркач опубликовал якобы записи разговоров пятого президента Петра Порошенко и избранного президента США Джозефа Байдена, который тогда был кандидатом в президенты от Демпартии. Нардеп заявил, что записи свидетельствуют о международной коррупции и госизмене.
- 10 сентября в США заявили, что считают действия Деркача вмешательством России в выборы и ввели санкции против него.
- 16 октября Центр противодействия коррупции обратился в международные и украинские организации и банки с просьбой о введении персональных санкций против Дубинского.
- 8 декабря стало известно, что Офис генерального прокурора открыл уголовное дело по ч.1 статьи 111 УК (Государственная измена) против Дубинского.
- Сегодня США ввели санкции против Дубинского и еще ряда украинцев за вмешательство в американские выборы.
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