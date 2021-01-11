США ввели санкции против Дубинского и медиа-ресурсов Деркача
Соединенные штаты ввели экономические санкции против ряда граждан Украины. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.
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В санкционный лист попали:
1. Александр Дубинский (депутат Слуги народа, соратник бизнесмена Игоря Коломойского, участвовал в публикации "пленок Деркача")
2. Дмитрий Ковальчук (помощник Деркача, бизнес-партнер)
3. Константин Кулик (бывший прокурор, которого связывают с Коломойским. Публиковал пленки вместе с Деркачем)
4. Александр Онищенко (опальный бизнесмен, активно комментировал и участвовал в истории с пленками Деркача)
5. Антон Симоненко (помощник Деркача)
6. Андрей Телиженко (экс-дипломат Украины, информационный участник операции "пленки Деркача", вмешивался в выборы в США)
7. Петр Журавель (называет себя политологом, Минфин США связывает его с Деркачем)
Кроме того, Минфин США ввел санкции против сайтов, связанных с Деркачем: Ерамедиа, Only News, NABULeaks и Скептик.онлайн.
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