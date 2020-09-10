США ввели санкции против депутата Рады Деркача и трех россиян с фабрики Пригожина

В Минфине США заявили, что введение санкций против Деркача направлено на разоблачение российского вмешательства в американские выборы

Министерство финансов США ввело санкции против депутата Верховной Рады Андрея Деркача за попытку "российского вмешательства" в американские выборы 2020 года. Также санкции введены против трех граждан РФ из Агентства интернет-исследований российского бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

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Говорится, что введение санкций против Деркача направлено на разоблачение российского вмешательства в выборы в США.

"Деркач, депутат украинского парламента, более десяти лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами. Деркач прямо или косвенно участвовал, спонсировал, утаивал или иным образом причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США в 2020 году", - сказано в сообщении.

В Минфине США объяснили, как именно украинский депутат влиял на их выборы.

Справка. Санкции подразумевают, что вся собственность и интересы в собственности внесенных в список людей, подпадающие под юрисдикцию США, заблокированы, а лицам из США запрещается совершать с ними операции. Также блокируются любые юридические лица, на 50 или более процентов принадлежащие одному или нескольким указанным лицам.

По данным министерства, с конца 2019 г до середины 2020 г Деркач "вел скрытую кампанию влияния, направленную на культивирование ложных и необоснованных нарративов в отношении официальных лиц США на предстоящих президентских выборах 2020 года, стимулирование расследований коррупции как в Украине, так и в Соединенных Штатах, которые должны завершиться до дня выборов". Эти нарративы продвигались в западных СМИ.

В Минфине также напомнили, что в июле Деркач опубликовал запись разговора, как он утверждает, пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. В министерстве считают, что Деркач имел намерение дискредитировать официальных лиц США.

Также США ввели санкции против граждан России Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, которые работают на Агентство интернет-исследований российского бизнесмена Евгения Пригожина. Они поддерживали криптовалютные счета агентства, которые использовались для финансирования подрывных операций.

Справка. Компании бизнесмена Пригожина, которого связывают с президентом РФ Владимиром Путиным, обеспечивают питание для Кремля. В 2012 году Пригожин начал входить на рынок армии и милиции. Объем контрактов структур, прямо или косвенно связанных с ним, на конец 2012-го превышал 90 млрд рублей. Часть денег шла на ЧВК Вагнера, воевавшей в Украине, Сирии, Судане и ряде других стран. 16 февраля 2018 года США обвинили Пригожина во вмешательстве в выборы в США посредством финансирования "фабрики троллей".

8 августа в разведке США заявили, что считают действия Деркача вмешательством России в предстоящие выборы американского президента.

Вадим Ребрина

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