Контрразведка США назвала Андрея Деркача "пророссийским депутатом из Украины"

Разведка США считает действия нардепа Андрея Деркача вмешательством России в предстоящие выборы американского президента. Об этом говорится в заявлении главы Национального центра контрразведки и безопасности Уильяма Эванины, опубликованном на его сайте.

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В заявлении отмечается, что российские власти стремятся "продвинуть" действующего президента США Дональда Трампа и "очернить" его основного соперника на предстоящих выборах президента экс-вице-президента Джо Байдена.

Контрразведка США назвала Андрея Деркача "пророссийским депутатом из Украины".

Эванина отметил, что цель Деркача заключается в том, чтобы "подорвать кандидатуру Байдена и позицию Демократической партии".

"Пророссийский депутат украинского парламента Андрей Деркач распространяет утверждения о коррупции, в том числе посредством огласки утечек телефонных звонков, чтобы подорвать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократической партии. Некоторые связанные с Кремлем персоны также стремятся продвигать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении", - отмечается в заявлении.

В попытках повлиять на предстоящие выборы Эванина, кроме России, подозревает еще Китай и Иран.

20 мая н ародный депутат Андрей Деркач заявил , что передал в Офис генпрокурора аудиоматериалы, которые, по его мнению, свидетельствуют о "фактах международной коррупции" и госизмене пятого президента Петра Порошенко .

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Арина Толина

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