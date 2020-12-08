По статье о госизмене. У Венедиктовой открыли дело против Дубинского – ЦПК
08.12.2020, 17:21
Александр Дубинский (Фото: пресс-служба президента)
Офис генерального прокурора Ирины Венедиктовой открыл уголовное дело по ч.1 статьи 111 УК (Государственная измена) против нардепа от Слуги народа Александра Дубинского. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, который опубликовал копию решения из Единого реестра досудебных расследований.
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В документе отмечается, что уголовное дело против депутата было добавлено в реестр еще 24 ноября этого года.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
- 20 мая народный депутат Андрей Деркач опубликовал якобы записи разговоров пятого президента Петра Порошенко и избранного президента Джо Байдена. Нардеп вместе с Дубинским заявил о необходимости расследования якобы коррупции Байдена.
- Вчера в ЦПК заявили, что Печерский суд обязал Венедиктову открыть дела против Деркача и Дубинского. Сам нардеп заявил, что эта информация "фейк".
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