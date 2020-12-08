По статье о госизмене. У Венедиктовой открыли дело против Дубинского – ЦПК

Офис генерального прокурора Ирины Венедиктовой открыл уголовное дело по ч.1 статьи 111 УК (Государственная измена) против нардепа от Слуги народа Александра Дубинского. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, который опубликовал копию решения из Единого реестра досудебных расследований.

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В документе отмечается, что уголовное дело против депутата было добавлено в реестр еще 24 ноября этого года.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Станислав Стороженко

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