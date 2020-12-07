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Суд обязал Венедиктову открыть дела против Дубинского и Деркача – ЦПК

07.12.2020, 14:43
Суд обязал Венедиктову открыть дела против Дубинского и Деркача – ЦПК - Фото
Александр Дубинский и Андрей Деркач (скриншот видео EnTv, YouTube)

Печерский райсуд обязал гепрокурора Ирину Венедиктову открыть уголовные дела против нардепа Слуги народа Александра Дубинского и внефрацкционного депутата Андрея Деркача "по возможному совершению госизмены". Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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В ЦПК пишут, что обратились в Офис генпрокурора с заявлением против Дубинского и Деркача еще в октябре. ЦПК в частности заявлял, что нардепы на общей пресс-конференции "безосновательно заявили" о необходимости расследования якобы коррупции на тот момент кандидата в президенты США Джо Байдена. Тогда Офисе генпрокурора отказались открывать дела, заявив что ЦПК не предоставил фактических данных о совершении преступления.  

ЦПК заверяют, что обжаловали решение в Печерском райсуде – и суд теперь обязал открыть дела против Дубинского и Деркача.

LIGA.net обратилась за комментарием к Дубинскому и готова предоставить слово другим фигурантам материала.

  • 20 мая Деркач опубликовал якобы записи разговоров пятого президента Петра Порошенко и Байдена. Нардеп заявил, что записи свидетельствуют о международной коррупции и госизмене.
  • 8 августа в разведке США заявили, что считают действия Деркача вмешательством России в предстоящие выборы американского президента. 
  • 10 сентября Минфин США ввел санкции против Деркача.

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Марк Сировой
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